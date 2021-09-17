Koronavirüs Türkiyenin 17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayıları ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek." dedi. İşte 17 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları ciddiyetini koruyor
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 692 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 67,24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 497 bin 989, 2'nci dozda 41 milyon 739 bin 242 ve 3'üncü dozda 9 milyon 763 bin 70 olmak üzere toplam 104 milyon 593 bin 216 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ oldu.

Bakan Koca: Gerekli mücadeleyi vermeliyiz

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi.

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