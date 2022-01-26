Koronavirüs Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki gruba hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalığı olanların ve yaşlıların koronavirüse yakalanma oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekerek hatırlatma dozu çağrısını yineledi. İşte 26 Ocak vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 bin 434 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,29 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 252 bin 329 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca'dan hatırlatma dozu çağrısı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan üç öneli hatırlatma
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan üç öneli hatırlatma

Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.