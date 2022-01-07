Koronavirüs Türkiyenin 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron kaynaklı vaka artışlarının hastanelere benzer düzeyde yansımadığına dikkat çekti. Bakan Koca, "Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok." ifadelerini kullandı. İşte 7 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı ciddiyetini koruyor
(Arşiv)

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 214 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bir günde toplam 406 bin 796 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 197 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 83,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 135 milyon 618 bin 50’ye yükseldi.

2. doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin” dedi.

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