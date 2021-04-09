Koronavirüs Türkiyenin en büyük adası Gökçeadada bir köy karantinaya alındı
ÇANAKKALE TÜRKİYE

Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada'da bir köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımını engellemek amacıyla bir köy 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en büyük adası Gökçeadada bir köy karantinaya alındı
Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında şöyle denildi:

  • "İlçemiz Şirinköy Köyü 08.04.2021 Perşembe günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle, saptanan Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri doğrultusunda karantina altına alınmıştır."

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