Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyenin tıbbi yardım malzeme desteği Somaliye ulaştı
TÜRKİYE DÜNYA

Türkiye’nin tıbbi yardım malzeme desteği Somali’ye ulaştı

Somali’ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye’den havalanan TSK’ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali’ye ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Yardımlar Somali'ye ulaştı.
Yardımlar Somali'ye ulaştı.

Türkiye, Korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında diğer ülkelere yardım göndermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Somali’ye tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere dün gece Türkiye’den havalanan TSK’ye ait uçak, sabah saatlerinde Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaştı.

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu’ya ulaştı” bilgisini paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca, "Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Mogadişu’ya inişinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İse Awad, Somali İnsani Yardım Bakanı, Hamza Said Hamza, Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar ve Somali Büyükelçimiz Mehmet Yılmaz tarafından karşıladı" denildi. Öte yandan, "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi" bilgisine de yer verildi.

Paylaşımda ayrıca uçağa, yardım malzemelerine ve malzemelerinin karşılanmasına ilişkin görüntülere ve fotoğraflara da yer verildi.

Abone Ol Google News
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu.
Nihai rapor ortaya çıktı

Nihai rapor ortaya çıktı

​İran'da düşen Türk iş jetinde 11 kişi hayatını kaybetmişti.
İlk kez 2binin altında

İlk kez 2
binin altında

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Bir milyon<br>100 bini geçti

Bir milyon
100 bini geçti

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı artıyor.
Her geçen<br>gün artıyor

Her geçen
gün artıyor

​İngiltere'de ölüm sayısı 28 bin 131'e yükseldi.
Yanınızda olmaya devam edeceğiz

Yanınızda olmaya devam edeceğiz

Somalili mevkidaşına mektupla seslendi.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
'Umutlu ve gayretliyiz'

'Umutlu ve gayretliyiz'

​İçişleri Bakanı Soylu "Bir Yol Hikayesi" başlıklı makale kaleme aldı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Ateşle oynuyorlar

Ateşle oynuyorlar

​MHP lideri Bahçeli'den 'darbe iması'na sert tepki.
Özdil'in arsası denize kaydı!

Özdil'in arsası denize kaydı!

​Bodrum 7 milyon dolarlık usulsüzlükle çalkalanıyor.
İnlerine giriyoruz

İnlerine giriyoruz

​MİT Kuzey Irak'ta destan yazıyor: Gara'da 2 terörist öldürüldü.
Belçika başbakana gülüyor

Belçika başbakana gülüyor

​Maskeyi bir türlü doğru takamayınca alay konusu oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.