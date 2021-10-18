Koronavirüs TURKOVAC aşısı 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
TÜRKİYE

TURKOVAC aşısı 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu 2 doz Çin aşısı Sinovac yaptıran gönüllüye uygulandı. Pandeminin belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüktüğünü dile getiren ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, her yıl aşılanmanın gerekeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
TURKOVAC aşısı 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu, geliştirildiği üniversitede bir gönüllüye uygulandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen ve faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-3 çalışmalarına devam edilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

İHA

Turkovac’a ‘klinik’ onayı
KORONAVİRÜS
Turkovac’a ‘klinik’ onayı

Faz-3 çalışmaları kapsamında, daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülere, 3. doz hatırlatma uygulaması olarak TURKOVAC yapılıyor.

TURCOVAC ilk gönüllüye 3. doz olarak uygulandı

İlk gönüllüye 3. doz olarak uygulanan TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Turkovac acil kullanım onayına hazır
KORONAVİRÜS
Turkovac acil kullanım onayına hazır

İHA

Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerde ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini vurgulayan ve tüm vatandaşları TURKOVAC aşısı için gönüllü olmaya davet eden Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Erdoğan Özkan ise 2 doz Sinovac aşısının ardından 3. dozda TURKOVAC gönüllüsü olduğunu anlattı.

Yerli aşı çalışmasına destek olduğu için mutlu olduğunu aktaran Özkan, vatandaşların gönül rahatlığıyla TURKOVAC yaptırabileceklerini kaydetti.

Herkes Turkovac olsun
KORONAVİRÜS
Herkes Turkovac olsun
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