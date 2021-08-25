TURKOVAC aşısı faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.
Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ve FAZ-3 çalışmaları devam eden TURKOVAC aşımızın FAZ-3 gönüllü dozlamasına Erciyes Üniversitemizde başlanmıştır. Vatandaşlarımızın 0352 438 00 67 telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını bekliyoruz.
Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ve FAZ-3 çalışmaları devam eden TURKOVAC aşımızın FAZ-3 gönüllü dozlamasına Erciyes Üniversitemizde başlanmıştır. Vatandaşlarımızın 0352 438 00 67 telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını bekliyoruz.— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) August 25, 2021
Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.
"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.