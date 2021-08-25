Koronavirüs TURKOVAC aşısı faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
BİLİMSEL GELİŞMELER

TURKOVAC aşısı faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
TURKOVAC aşısı faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı faz 3 çalışmaları kapsamında ilk doz vuruldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

TURKOVAC aşısı proje lideri güzel haberi duyurdu: Yerli aşı İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili
KORONAVİRÜS
TURKOVAC aşısı proje lideri güzel haberi duyurdu: Yerli aşı İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili

Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' yönündeki iddialara yalanlama
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' yönündeki iddialara yalanlama
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.