Koronavirüs Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı İzlem süresi 108 gün
BİLİMSEL GELİŞMELER

Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal Turkovac aşısının Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada "İzlem süresi coronavac faz 3'te 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün
Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, Turkovac Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Turkovac adını almış olan Aşı çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz. Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer. 31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı FAZ 1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

Faz-2 çalışmalarına yüzlerce gönüllü katılır, yan etki daha da önemlidir. aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz, hiçbir hastalığı olmayan... Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır.

ÜÇ BİNE YAKIN VAKADA ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Turkovac 10 Şubat ile Nisan arasında yanılmıyorsam 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.

Faz-3'te dedim ki bir kola aşı verilir, bir kola aşı vermedik. Bir sene bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da boş değil güvenilirliği ispatlanmış aşı koyacaksınız. Benim elimde etkinliği ispatlanmış aşı var, bunu kullanıyorum, yeni geliştirdiğim aşının da en az bunun kadar emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniliyor.

Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif olması nedebiyle Coronavac'tır. Bir tarafta Coronavac var, diğer tarafta Turkovac var. Coronavac yapıldığında memlekette esas olan Wuhan suşuydu. Farklı varyantların olduğu dönemde ikisi birden test edildi.

  • İzlem süresi coronavac faz 3'ü 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür.

22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar. Bugün sizlerle 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Çalışma devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı yaptırdı: Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum
OYNAT 01:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı yaptırdı: Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Aşımızı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum' dedi. Bakan Koca yarından itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının uygulanacağını belirtti.

Bakan Koca Turkovac üretim tesisinden duyurdu: Hıfzıssıhha yeniden aşı üretecek
OYNAT 01:41
Bakan Koca Turkovac üretim tesisinden duyurdu: Hıfzıssıhha yeniden aşı üretecek
Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, 'Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek' dedi.

Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
OYNAT 00:51
Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla 'Acil Kullanım Onayı' verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi.

Bakan Koca Turkovac'ın acil kullanım onayını böyle duyurdu: Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk
OYNAT 01:06
Bakan Koca Turkovac'ın acil kullanım onayını böyle duyurdu: Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün itibariyle Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk.' dedi.


Lise öğrencileri üretti

Lise öğrencileri üretti

27 ülkeye ihraç ediliyor.
Esenyurttakorku dolu anlar

Esenyurt'ta
korku dolu anlar

Plakasında 'mutluyuz' yazan araçla gelip dehşeti yaşattı.
Kovide bağlı pıhtı sanıldı: Ameliyatta ortaya çıkan gerçek doktorları bile şaşırttı

​Terörist sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme.

​EPDK şikayetler üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Selma Güzel'in fotoğrafları örgüt üyeliğinin kanıtı.

Çanakkale'de bedava elektrik önergesi 'Burayı Kılıçdaroğlu yönetmiyor' denilerek reddedildi.

​'Yaklaşık 2,5 aydır her seviyede çalışıyoruz' dedi ve gözdağı verdi.

​Şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek.

​"Yeni satranç oyununu iyi okumalı, pergelin merkezini Ankara'ya koymalıyız."

​Bursa'daki kazada altı kişi yaralandı.

​Nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerine ilgi giderek artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.