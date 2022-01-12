Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, Turkovac Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

#CANLI Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarını açıklıyor. https://t.co/Oq6V9ttRPn — Yeni Şafak (@yenisafak) January 12, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Turkovac adını almış olan Aşı çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz. Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer. 31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı FAZ 1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

Faz-2 çalışmalarına yüzlerce gönüllü katılır, yan etki daha da önemlidir. aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz, hiçbir hastalığı olmayan... Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır.

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ÜÇ BİNE YAKIN VAKADA ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Turkovac 10 Şubat ile Nisan arasında yanılmıyorsam 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.

Faz-3'te dedim ki bir kola aşı verilir, bir kola aşı vermedik. Bir sene bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da boş değil güvenilirliği ispatlanmış aşı koyacaksınız. Benim elimde etkinliği ispatlanmış aşı var, bunu kullanıyorum, yeni geliştirdiğim aşının da en az bunun kadar emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniliyor.

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Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif olması nedebiyle Coronavac'tır. Bir tarafta Coronavac var, diğer tarafta Turkovac var. Coronavac yapıldığında memlekette esas olan Wuhan suşuydu. Farklı varyantların olduğu dönemde ikisi birden test edildi.

İzlem süresi coronavac faz 3'ü 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür.

22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar. Bugün sizlerle 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Çalışma devam ediyor.

OYNAT 01:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı yaptırdı: Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Aşımızı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum' dedi. Bakan Koca yarından itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının uygulanacağını belirtti. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:41 Bakan Koca Turkovac üretim tesisinden duyurdu: Hıfzıssıhha yeniden aşı üretecek Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, 'Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek' dedi. BiP'te paylaş

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