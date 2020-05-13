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Koronavirüs Twitter evden çalışmayı tercih edenlere sonsuza dek izin verdi
DÜNYA

Twitter evden çalışmayı tercih edenlere 'sonsuza dek' izin verdi

Pek çok ülke salgın önlemlerini yavaş yavaş gevşetirken, sosyal medya devi Twitter, evden çalışmayı tercih eden çalışanlara ‘sonsuza dek’ bu hakkı tanıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
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Koronavirüs salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter konu ile ilgili yeni bir karar aldı. Mikro blog platformu yaptığı açıklama ile salgın sona erse bile uzaktan çalışması mümkün olan çalışanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu.

  • Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın CEO Jack Dorsey tarafından çalışanlara elektronik mesaj ile iletildiği bilgisine de yer verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü "Ofisleri açmak bizin kararımız, çalışanların gelip gelmemesi ise onlara ait" dedi.

Yüz yüze etkinlikler seneye kadar yasak

Twitter ayrıca yüz yüze yapılacak tüm etkinliklerin önümüzdeki yıla kadar yasaklandığını duyurdu. Twitter Mart ayında çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislere gelinmemesini istemişti.

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