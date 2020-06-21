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Koronavirüs Üç ülkeden korkunç rakamlar Binin altına düşmüyor
DÜNYA

Üç ülkeden korkunç rakamlar: Binin altına düşmüyor

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1022 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 976'ya, vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi.

  • Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 215 bin 793 vaka ve 12 bin 494 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Salgının merkez üssü Sao Paulo

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 824 kişinin ölümüne neden olan virüs, 95 bin 537 kişide görüldü. Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü

Meksika'da 24 saatte 387 ölü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı. Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak kaydedildi.

Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı
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Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı
Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu.

Hindistan merkez üssünde dünyada 4. sırada

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 254'e çıktığı kaydedildi.

  • Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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