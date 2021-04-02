Koronavirüs Üçüncü tesis tamamlandı Çinin Sinovac firması Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
DÜNYA

Üçüncü tesis tamamlandı: Çin’in Sinovac firması Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı

Çin’in Sinovac Biotech firması, koronavirüs aşısında üçüncü tesisin seri üretiminin başladığını ve aşının yıllık üretim kapasitesinin 2 milyar doza çıkardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Üçüncü tesis tamamlandı: Çin’in Sinovac firması Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
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Sinovac, Kovid-19 aşısı üretimi için 3’üncü tesisinin inşasının bittiğini ve faaliyete hazır olduğunu duyurdu.

Üçüncü tesisin, aşı bileşenlerinin seri üretimini başlattığını bildiren firma yıllık aşı üretim kapasitesinin 2 milyar doza ulaştığını ifade etti.

Firma, başkent Pekin'deki üçüncü tesisle birlikte yıllık kapasitesini ikiye katlamış oldu.

Şirket Ağustos 2020'de ilk tesisiyle 500 milyon doz üretime ulaşmış, şubat ayında açtığı ikinci tesisle kapasitesini yıllık bir milyar doz aşıya çıkarmıştı.

Myanmar sınırındaki kentte 5 günde 300 bin kişi aşılanacak

Öte yandan Yünnan eyalet hükümeti yaptığı açıklamada eyalete bağlı Ruili kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kentteki herkesin aşılanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre bu sabah başlayan aşılama programı çerçevesinde ülkenin Myanmar sınırında bulunan kentte 5 günde 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı vurulacak.

Ruili kentinde 30-31 Mart'ta toplam 12 Kovid-19 vakası görülürken 26 asemptomatik vaka tespit edildi.

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