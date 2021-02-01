Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den itiraf: Aşı alabilmek için araya başka ülkeleri soktuk hiç hoş bir durum olmadı

Koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesinden sonra ülkeler aşıyı temin edebilmek için yarışa girdiler. Dünya siyasetinde sözü geçen ülkeler çoktan aşıyı temin ederken, bazı ülkelere hala aşı teslimatı yapılamadı.

Aşıyı teslim alamayan ülkelerden birisi olan Ukrayna’da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den bomba gibi bir itiraf geldi.

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“Savaştan farksız”

Zelenskiy, aşı üreten firmalardan ya da Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) aşı temin edebilmek için başka ülkeleri araya soktuğunu, bu ülkeler önünde el açıp aşıyı beklemenin kendisi için hiç hoş bir durum olmadığını ifade etti.

Açıklamasında Zelenskiy, “Aşıyla ilgili bazı duygular var. Bu duyguların hepsi hoş duygular değil ve bunları söylemek zorundayım. Ukrayna, Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerine eş değer bir üye adayı değil. Bunu aşı teslimatı süreci de teyit etti. Aşıyı ilk temin edecek ülkeler pozisyonunda değiliz. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden aramızın iyi olduğu Devlet Başkanlarına ricada bulunduk bize yardım edeceklerini ifade ettiler. Kendilerine ayrılan aşı kontenjanından az bir miktar bizimle paylaşacaklar. Ama bunu kendi halklarına açıklamakta zorlanacaklar. Elini açıp aşı beklemek hoş bir duygu değil. Ülkemizin doğusundaki savaştan farksız” ifadelerini kullandı.

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“Şubat ayında ilk teslimat gerçekleşecek”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aşı kampanyası için gerekli olan aşıların Şubat ayı içerisinde etaplar halinde temin edileceği açıklanırken, “Pfizer firması ile anlaşıldı ve 117 bin doz aşı Şubat ayının ortasında ülkeye gelecek. COVAX üzerinden AstraZeneca ile yapılan anlaşmalar sonucu, Şubat ayının ortasından yıl sonuna kadar 2.2 milyondan 3.7 milyon doza kadar aşı temin edilecek” ifadeleri kullanılmıştı.

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