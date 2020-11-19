Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynin ikinci korona testi de pozitif çıktı
DÜNYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ikinci korona testi de pozitif çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikinci Covid-19 test sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı. 9 Kasım'da koronavirüse yakalandığını be kendisini karantinaya alacağını duyuran Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." demişti.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, ikinci test sonucunun da pozitif çıktığını duyurdu. Zelenskiy açıklamasında, “Maalesef ikinci test sonucum da pozitif çıktı ancak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Herkese sağlık diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

“100 kere ceza kesilmesi gerekiyorsa 100 kere keseceğiz”


Zelenskiy konuşmasında ayrıca, kendisinden önceki Eski Devlet Başkanı Petro Paraşenko’nun sahibi olduğu spor salonları zincirinin, karantina yasağını delerek faaliyetlerine devam etmesi hususuna da değinerek, “Ne yazık ki bazıları, ülkemizde uygulanan hafta sonu yasaklarına uymayabileceğini düşünüyor. Bir Emniyet Müdürü’nün oğluna ait gece kulübünün, yasaklara rağmen faaliyetlerine devam etmesi sonucunda söz konusu Müdür, Emniyet Teşkilatından uzaklaştırıldı. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bize yakın isimlere serbest, diğerlerine yasak şeklinde bir yol izlemiyoruz. Yasaklar herkes için geçerli. Bu sözlerim, malum spor salonları zinciri sahibi (ülkenin eski Devlet Başkanı Petro Paraşenko) için de geçerli. Kanunlara saygı göstermeyi öğrenmediğiniz sürece ceza yiyeceksiniz. 100 kere ceza kesilmesi gerekiyorsa 100 kere keseceğiz. En azından böylelikle, çaldığınız paraların bir kısmını devlet bütçesine geri kazandırmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye ziyareti öncesi açıklaması: Türkiye'ye minnettarız, Ukrayna'da tüm nesiller boyunca unutulmayacak
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye ziyareti öncesi açıklaması: Türkiye'ye minnettarız, Ukrayna'da tüm nesiller boyunca unutulmayacak
  • Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile, ay sonuna kadar tüm eğlence merkezleri, restoran ve kafelerin, yüzme havuzlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı olması kararlaştırılmıştı.
Abone Ol Google News
Siirtte çirkin saldırı

Siirt'te çirkin saldırı

​130 yıllık camiyi ateşe verip savaş alanına çevirdiler.
Tarihi camiye inceleme

Tarihi camiye inceleme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii'de incelemelerde bulundu.
Rus tanklarını yerle bir etti

'Rus tanklarını
yerle bir etti'

​Türkiye üretimi SİHA'lar dış basında konuşulmaya devam ediyor.
340'ın altına düştü

340'ın altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Aşı savaşları:<br>Kazanan kim olacak?

Aşı savaşları:
Kazanan kim olacak?

​Milyarlarca dolar akıtılan ilaç devleri rekor hızla yarışıyor.

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

​Tatil cennetinde utandıran manzara.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

​İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verildi.

Hanedanın <br>sonu geliyordu

Hanedanın
sonu geliyordu

Aynı anda kızamığa yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.