Koronavirüs Ukraynada karantina ihlallerine karşı dronelu takip Para cezası 8 bin liradan fazla
DÜNYA

Ukrayna’da karantina ihlallerine karşı drone'lu takip: Para cezası 8 bin liradan fazla

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de karantina kurallarına uymayanları belirlemek için drone’lar kullanılmaya başlandı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede 2 binden fazla kişide salgın tespit edildi.
Ülkede 2 binden fazla kişide salgın tespit edildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Kiev’de insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde karantina ihlallerinin tespit edilmesi için insansız hava araçları (drone) ile havadan takip başlatıldığı bildirildi.

  • Ayrıca drone’lara yerleştirilen hoparlörlerle vatandaşların yasaklara uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi. Ukrayna’da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlar 34 bin grivnaya (8 bin 365 TL) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.


UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla ülkede tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2 bin 777’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83’e yükseldiğini, 89 hastanın da iyileştiğini duyurdu.

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