Koronavirüs Ülkelerinde karantinadan canları sıkılanlar İsveçe gidiyor
DÜNYA

Ülkelerinde karantinadan canları sıkılanlar İsveç’e gidiyor

Dünyada koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulanırken İsveç’te normal hayat devam ediyor. Ülkelerindeki karantinadan sıkılanlar ise bunu fırsat bilip İsveç’e akın etmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
İsveç’te koronavirüs nedeniyle bin 765 kişi hayatını kaybederken ülkede halihazırda 15 bin 322 vaka bulunuyor.
İsveç’te koronavirüs nedeniyle bin 765 kişi hayatını kaybederken ülkede halihazırda 15 bin 322 vaka bulunuyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülkeler kendi eylem planlarını uygularken, İsveç salgın ile mücadelede "İsveç Modeli’’ adını verdiği bir plan uyguluyor. Birçok ülkede koronavirüs salgınından dolayı kapalı olan işletmeler İsveç’te açık bulunuyor. Bunu fırsat bilenler ise İsveç’e giderek kuaför ve restoranlara gidiyor, alışveriş yapıp parti düzenliyor. 15 Mayıs’a kadar İsveç’e giriş yasağı olmasına rağmen bu yasak AB ülkeleri, İngiltere, Norveç, İzlanda ve İsviçre’yi kapsamıyor.

  • Avrupa Birliği ülkesi Romanya’dan İsveç’e gelen Razvan ve Valentina Enescu çifti, kendi ülkelerindeki karantinadan sıkılıp İsveç’e geldiklerini belirtti. Razvan Enenscu, "Romanya’daki sıkı karantina yüzünden Stockholm’e geldik. Çünkü burada özgürüz, dışarı çıkıp alışveriş yapabiliyoruz. Geldiğimiz gün Bükreş’te üç uçuş vardı, biz Stockholm’ü seçtik .Çok da iyi yapmışız" ifadelerini kullandı.

İsveç’te koronavirüs nedeniyle bin 765 kişi hayatını kaybederken ülkede halihazırda 15 bin 322 vaka bulunuyor.

İsveç’te koronavirüs salgınına karşı herhangi bir yasak uygulanmazken, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler açık tutuluyor. İsveç’te bulunan hastanelerde ise sağlık personeli haricinde hiç kimse maske takmazken, restoran ve kafelerde insanların sorumluluk alarak sosyal mesafe kurallarına uyması ve dikkatli olmaları isteniyor.

Almanya hayvanlar üzerinde etkili olan koronavirüs aşısını insanlarda test edecek
KORONAVİRÜS
Almanya hayvanlar üzerinde etkili olan koronavirüs aşısını insanlarda test edecek

ABD'de koronavirüs gerçeği ortaya çıktı: İlk ölüm şubat başında gerçekleşmiş
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs gerçeği ortaya çıktı: İlk ölüm şubat başında gerçekleşmiş

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi
Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.