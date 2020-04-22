Koronavirüs Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yolcuların yüzde 40ı uçuş için en az 6 ay bekleyecek
DÜNYA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Yolcuların yüzde 40'ı uçuş için en az 6 ay bekleyecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin araştırmasına göre, koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşların yüzde 47'sinin 1-2 ay, yüzde 28'inin 6 ay, yüzde 8'inin 1 yıl beklemeyi tercih ettiği, yüzde 4'ünün de yakın gelecekte seyahat etmeyi planlamadığı belirtildi. IATA Genel Sekreteri Juniac,"Kovid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalmasını bekliyoruz ve 25 milyon iş risk altında" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dünya genelinde yolcuların yüzde 40'ının hava yolu seyahati için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından en az 6 ay beklemeyi düşündüğünü açıkladı.

  • Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, Kovid-19 krizinin havacılık sektörüne etkilerine ilişkin aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 11 ülkede yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Araştırmada, vatandaşların yüzde 14'ünün Kovid-19 tedbirlerinin sona ermesinin ardından beklemeden hava yolculuğu yapmayı öngördüğü kaydedildi.

Salgının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşların yüzde 47'sinin 1-2 ay, yüzde 28'inin 6 ay, yüzde 8'inin 1 yıl beklemeyi tercih ettiği belirtilen araştırmada, vatandaşların yüzde 4'ünün de yakın gelecekte seyahat etmeyi planlamadığı aktarıldı.

Araştırmada, vatandaşların yaklaşık yüzde 70'inin tekrar hava yoluyla seyahat yapmadan önce finansal durumlarının istikrarlı hale gelmesini bekleyeceklerine işaret edildi.

"Yolcu gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalmasını bekliyoruz"

IATA Genel Sekreteri Alexandre de Juniac, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalmasını beklediklerini ve 25 milyon işin risk altında olduğunu bildirdi.

  • Havacılık sektörüne acil biçimde doğrudan kaynak, kredi ve vergi muafiyeti gibi destekler sağlanması gerektiğini belirten Juniac, sektör sorunlarının hemen ortadan kalkmayacağını aktardı.

Yolcuların güvenini geri kazanmanın kritik olduğunu vurgulayan Juniac, hükümetler ve havacılık sektörünün hızlı ve koordine biçimde güven artırıcı tedbirler alması gerektiğine dikkati çekti.

THY'nin dev tahliye operasyonu başladı: 25 bin Türk vatandaşı getirilecek
KORONAVİRÜS
THY'nin dev tahliye operasyonu başladı: 25 bin Türk vatandaşı getirilecek

195 uçuşla dev tahliye: 59 ülkeden 25 bin kişi gelecek
KORONAVİRÜS
195 uçuşla dev tahliye: 59 ülkeden 25 bin kişi gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı: Dünyaya örnek olduk
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını anlattı: Dünyaya örnek olduk
Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.