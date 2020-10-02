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Koronavirüs Umre 7 ay aradan sonra başlıyor Kabenin etrafı her gün 10 kez dezenfekte edilecek
DÜNYA

Umre 7 ay aradan sonra başlıyor: Kabe'nin etrafı her gün 10 kez dezenfekte edilecek

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerine ara vermişti. 7 ay aranın ardından umre, pazar günü yeniden başlayacak. Ziyaretçilerini bekleyen kutsal beldede hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Kâbe'de pandemi sükûneti.
Kâbe'de pandemi sükûneti.

Suudi Arabistan’ın koronavirüs (Kovid-19 ) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor. Pazar günü başlayacak umre ziyaretleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

  • Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, umre ziyaretleri için son hazırlıkları test etmek için Mescid-i Haram’da deneyler yaptı. Deneyler kapsamında acil durumlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi verildi. Suudi Arabistan Resmi haber ajansı SPA’ya göre umre ziyaretleri sırasında tavaf belli bir alanda ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek yapılacak.

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Günde 10 kez dezenfekte edilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında umrecilerin Kabe ve Haceru’l Esved’e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği ve Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın günde 10 kez dezenfekte edileceği aktarıldı.

  • Hac ve Umre Bakanlığı Umre İşleri Müsteşarı Abdulaziz Wazzan, Umre’ye kaydolmak için başlatılan "Umre" uygulaması üzerinden 250 binden fazla talep aldıklarını açıkladı. Wazzan, Suudi ve yabancı uyruklu kişiler için verilen izinlerin 50 bini aştığını bildirdi. Öte yandan Suudi yetkililer, geçtiğimiz günlerde, 4 Ekim Pazar gününden itibaren yerli Müslümanların umre yapmasına izin verileceğini ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler 1 Kasım’dan itibaren umre ziyaretlerini gerçekleştirebileceğini aktarmıştı.

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