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Koronavirüs Umutlandıran gelişme Kış isimli lama koronavirüse çare olabilir
DÜNYA

Umutlandıran gelişme: 'Kış' isimli lama koronavirüse çare olabilir

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için bilim insanları gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Belçika'da yaşayan 4 yaşındaki 'Kış' isimli lamaya daha önce yapılan koronavirüs aşılarının ürettiği antikorların, virüsü yenebileceği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
4 yaşındaki lamaya daha önce yapılan aşıların ürettiği antikorlar, koronavirüsü de yenebilir.
4 yaşındaki lamaya daha önce yapılan aşıların ürettiği antikorlar, koronavirüsü de yenebilir.

ABD'deki Teksas Üniversitesi ve Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortak çalışmaları sonucu MERS ve SARS virüslerine karşı üretilen bir aşı, 2016 yılında, Belçika'daki üniversitenin Vlaams Bioteknoloji Enstitüsü'ne ait bir çiftlikte yaşayan Kış'a enjekte edilmişti. Lamanın ürettiği antikorlar, iki virüsü de yenebilecek kadar güçlüydü. Bilim insanları, Covid-19'un pandemiye dönüşmesinin ardından laboratuvar ortamında bu antikorları bu kez yeni tip koronavirüse karşı denedi. Sonuçlar umut vericiydi.

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"Antikorlar bizi umutlandırıyor"

Çalışmaya katılan doktora öğrencisi Daniel Wrapp, yeni bulguları açıklayan bir makale yayımladı. BBC'nin haberine göre; 4 yıl önce SARS ve MERS'e karşı sonuç alınan çalışmanın bugün Covid-19 tedavisine büyük olasılıkla katkı sağlayacak. Wrapp, "Bu antikorların Covid-19'la mücadelede bir tedavi yöntemi olması ihtimali bizi çok heyecanlandırıyor" diyor.

Birçok lama antikor üretebiliyor

Kış gibi birçok lama, bu antikorların test edilmesi için en uygun canlılar. Çünkü bu lamalar, insanların ürettiği antikorların yaklaşık yarısı kadar büyüklükte "nanokorlar" üretebiliyor. Lamaların yanı sıra develer, alpakalar ve köpek balıkları da bu nanokorlardan üretebiliyor. Nanokorlar, üzerinde çalışılan en küçük antikor parçaları olarak tanımlanabilir.

Wrapp, nanokorların neden daha fazla umut vaat ettiğini şu sözlerle açıkladı:

  • "Nanokorların çok daha küçük bir yapı olması, tedavi için daha büyük bir potansiyel sağlıyor. Çünkü daha büyük ölçekli antikorların giremediği çatlaklardan nanokorlar girebiliyor."

Testlerin başarılı sonuçlansa ve onaylansa bile aşının üretime geçmesinin bir yılı bulabileceğini belirten

Wrapp, "Laboratuvar ortamında insan hücrelerinde işe yaradığını şu an biliyoruz. Ancak elbette ki laboratuvar ortamında insan hücresinde yapılan deneylerle doğrudan insan vücudunda yapılan deneyler arasında büyük fark var. Eğer tüm bu testler olumlu sonuç verirse, Kış'ın onuruna üniversitenin çiftliğine bir heykel dikmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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