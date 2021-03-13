Koronavirüs UNICEFin koronavirüs aşılarını Turkish Cargo taşıdı
DÜNYA

UNICEF'in koronavirüs aşılarını Turkish Cargo taşıdı

Pandemi sürecinde koronavirüs aşılarını tüm dünyaya ulaştıran Turkish Cargo, bu kez UNICEF(Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)'in kovid-19 aşılarını taşıdı. Turkish Cargo, UNICEF'in Hindistan'dan tedarik ettiği 1,7 milyon doz korornavirüs aşısını Mumbai'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinşasa'ya ulaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Turkısh Cargo, Çin'in Sinovac aşısını, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı destinasyonlarına ulaştırıyor.
Turkısh Cargo, Çin'in Sinovac aşısını, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı destinasyonlarına ulaştırıyor.

Türk Hava Yolları(THY)'nın hava kargo markası Turkish Cargo, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği sağlık malzemeleri ve kovid-19 aşılarını taşıma operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Turkish Cargo'nun son olarak UNICEF'in kovid-19 aşılarını ve sağlık ekipmanlarını dünyanın dört bir yanına taşıdığı belirtildi.

Hava kargo markasının, İsviçre merkezli küresel nakliye şirketi 'Kuehne Nagel' iş birliğiyle UNICEF'in Hindistan'dan tedarik ettiği 1,7 milyon doz kovid-19 aşısını, Mumbai'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinşasa'ya başarılı şekilde ulaştırarak yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada Turkish Cargo'nun yakın zamanda yine UNICEF'e ait olan binlerce kovid-19 şırıngasını İspanya'nın Barselona şehrinden Tunus'a ve kovid-19 aşılarını ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Ukrayna, Gürcistan ve Amman'a başarılı şekilde ulaştırdığı bilgisi paylaşıldı. Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo'nun kovid-19 aşılarının tüm dünyaya ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk aldığı, küresel pandemiyle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası otoritelerle iş birliğinin sürdürüldüğü vurgulandı.

Çin'de dünyanın dört bir yanına

Öte yandan açıklamada Çin'in Sinovac aşısını, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı destinasyonlarına ulaştıran markanın birçok farklı aşı tipini taşımaya ve dünyanın dört bir yanına sağlık ulaştırmaya devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca özel kargo taşımalarında azami hassasiyet gösteren ve global standartlarda tasarladığı 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyan Turkish Cargo'nun IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik Merkezi) "pharma" sertifikasına sahip olarak gerçekleştirdiği operasyonlarıyla birlikte, dünyanın dört bir yanına ilaç ve aşı taşıdığı hatırlatıldı.

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