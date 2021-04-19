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Koronavirüs Ürdün ve Irakta ölümler arttı Ürdünde 62 kişi, Irakta 45 kişi öldü
DÜNYA

Ürdün ve Irak'ta ölümler arttı: Ürdün'de 62 kişi, Irak'ta 45 kişi öldü

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 62, Irak'ta 45 kişi yaşamını yitirdi. Son verilere göre Ürdün'de virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 308'e, Irak'ta ise 15 bin 26'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ürdün ve Irakta ölümler arttı: Ürdünde 62 kişi, Irakta 45 kişi öldü
Arşiv

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 62 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 509 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 308'e, vaka sayısının 689 bin 482'ye, iyileşenlerin sayısının da 644 bin 486'ya yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 775 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 507 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 15 bin 26'ya, vaka sayısının 984 bin 950'ye, sağlığına kavuşanların da 864 bin 39'a çıktığı kaydedildi.

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