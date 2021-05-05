Koronavirüs testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülbin Gökçay ve Doç. Dr. Gonca Keskindemirci ile Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Nalan Karabayır tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 11 emziren annenin sütlerinde testler yapıldı.

Birkaç hafta boyunca düzenli olarak devam eden testler kapsamında, günün belirli saatlerinde emzirmeden önce annelerin sütlerinden örnekler alındı. Araştırma sonucunda, annelerin sütlerinde Kovid-19 olmadığı ve hiçbir bebeğe anne sütü üzerinden virüs geçmediği görüldü. Ayrıca, Kovid-19'u atlatmış olan annelerde oluşan antikorun ise sütle birlikte bebeğe geçtiği ve virüse karşı koruduğu saptandı" dedi.

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HAYAT Bebeğin tüm ihtiyacını tek başına karşılıyor: Anne sütü

"Anne sütü çok değerli bir antikor ve besin kaynağı"

Kovid-19’un ilk görüldüğü andan itibaren testi pozitif olan annelerin bebeklerini emzirebilme durumlarının araştırılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Somer, sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok virüs anne sütünden geçmiyor. AIDS ve sitomegalovirüs anne sütünden bulaşıyor. Anne sütünden bebeğe koronavirüsün geçip geçmediğine dair ciddi araştırmalar yapıldı. Anne sütü çok değerli bir antikor ve besin kaynağı. Dünya Sağlık Örgütü ilk baştan itibaren Kovid-19 testi pozitif olan annelerin bebeklerini emzirmelerinde bir sakınca olmadığını yayınladı. Daha sonra yapılan çalışmalarda bunun doğruluğunu gösterdi."

FOTOĞRAF 8 Sağlıklı beslenin Anne sütü üretmek için vücudun fazladan 500 kaloriye ihtiyacı ihtiyaç duyduğunu belirten Elif Gizem Arıburnu, “Bu nedenle emziren anneler önce kendi ihtiyacı olan enerjiyi karşılamalı, aç kalmamalı, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı takip etmeli. Ani kan şeker düşme sorunu yaşamamak için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye de özen göstermeliler” diyor. Süt oluşumu için fazladan ihtiyaç duyulan 500 kalori, sağlıklı beslenmeye ek olarak bir adet haşlanmış yumurta, 2 dilim tam buğday ekmek, iki bardak süt veya yoğurt, bir porsiyon çiğ veya pişmiş sebze ile iki porsiyon meyveyi gün içerisinde tüketerek karşılanabilir. Daha fazla su için Anne sütünüzün yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Bu nedenle süt yapımı için yeterli su ve sıvı alımının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Elif Gizem Arıburnu, su bakımından zengin salatalık, kabak, kereviz, göbek salata gibi yiyeceklerin de tüketilmesini öneriyor. Günlük su ihtiyacını belirlemeye yönelik formül de basit; kg x 35 ml yani 60 kg iseniz en az 2.1 litre su içmeniz gerekiyor. Kafein alımınızı sınırlayın Emzirirken tüketilen kafein miktarının yaklaşık yüzde 1'i anne sütüne geçiyor. Bu miktar az gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar hızlı sindiremiyor. Sağlıklı bir yetişkin, kafeini vücudundan üç ila yedi saatte uzaklaştırabilirken, karaciğer ve böbrekleri tam olarak gelişmediği için kafein bebek vücudunda 65-130 saat kalabiliyor. Günde yaklaşık 2 fincan kahve veya 3 fincan çay tüketiminin güvenilir limit olduğunu belirten Elif Gizem Arıburnu, “Bu sınırlar aşıldığında bebekte uyku sorunları annede ise huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi ve çarpıntı gibi sorunlar yaşanabilir” uyarısında bulunuyor. İyi yağları tercih edin Dokosa heksaenoik asit (DHA) göz retinası ve beyin gelişimi için gerekli olan bir omega – 3 yağ asidi. Araştırmalar DHA içeriği yüksek yiyecekler tüketen annelerin çocuklarının ortam değişiklilerine daha iyi uyum sağladıklarını, dikkat puanlarının yüksek olduğunu ve daha iyi hafıza becerilerine sahip olduklarını gösteriyor. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, bebeklerinin beyin gelişimini desteklemek isteyen annelerin beslenme düzenlerine DHA yönünden yüksek içeriğe sahip avokado, zeytin, somon, çiğ kuruyemişler gibi yiyecekleri ekleyebileceğini söylüyor. Kaliteli protein tüketin Vücudumuz doku ve organları inşa edebilmek, onarabilmek için proteine ihtiyaç duyuyor. Hem kendi doku ve organlarınızı korumak hem de bebeğinizin büyüyen bedenine en iyi şekilde destek olmak istiyorsanız düzenli olarak kaliteli protein tüketmeniz önemli. Yumurta, yağsız kırmızı et, yoğurt, peynir ve yağlı tohumlar, kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor. Meyve ve sebzeyi çeşitlendirin Meyve ve sebzelerin en iyi vitamin ve mineral kaynaklarımız olduğunu kaydeden Elif Gizem Arıburnu, “Emzirme döneminde her gün 3’er porsiyon meyve ve sebze tüketmeli, her defasında farklı meyve ve sebzeleri tercih etmelisiniz” diyor. Üstelik emzirme döneminde annenin meyve ve sebzeyi çeşit çeşit yemesi, ek gıdaya geçtiği dönemde bebeklerin farklı yiyecekleri daha kolay denemesine ve kabul etmesine de olanak sağlıyor. Ancak gaz problemlerine sebep olup bebekleri huzursuz edebilecek lahana, fasulye, brokoli gibi yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor. Kalsiyum alın Büyüyen bebeklerin güçlü kemik ve dişler oluşturması için ihtiyaç duydukları en önemli minerallerden birisi kalsiyumdur. Emzirme dönemindeki annelerin, kendilerini kemik kaybından korumak ve bebeklerini iyi derece kalsiyum ile beslemek için günde 1.000 mg kalsiyuma ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Elif Gizem Arıburnu, “Bu gereksinim, günde üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketerek karşılanabilir. Ayrıca badem, fasulye, koyu yapraklı sebzeler de beslenmeye eklenebilir” diyor. Anne sütünü artıran 7 temel alışanlık Anne sütünün her damlası mucize... İlk altı ay boyunca bebeğin ihtiyacı olan tüm protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineralleri tek başına karşılayabiliyor. Üstelik bu zengin ve sağlıklı içeriği, bebeğin ileriki yıllarda da sağlığını olumlu etkiliyor. Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü, 6 ay sonra da ise ek gıdalarla birlikte 2 yıl boyunca anne sütü almasını sağlamak için her yıl 1-7 Ekim, Emzirme Haftası kapsamında başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun hafızasına kazınmak isteniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu da anne sütünün kalitesini artırıcı alışkanlıkları 7 başlık altında anlattı.

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"Anne, bebeğini emzirirken maske takması gerekiyor"





Sütle Kovid-19’un anneden bebeğe geçtiğini gösteren bir yayın olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Ayper Somer, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kovid-19 solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Anne, bebeğini emzirirken önerdiğimiz mesafe ortadan kalkacağı için maske takmalı. Annenin testi pozitif ise anne bebek çifti olarak en az bazı durumlarda 14 gün karantinada olmaları gerekiyor. Diğer vatandaşların anne bebek çiftiyle temas etmemesi gerekiyor. Bebeklere maske takmadığımız için anne, bebeğini emzirirken maske takması gerekiyor. Her emzirmeden önce ellerini yıkaması gerekiyor. Gerekli önlemlerini almalı. Her emzirmeden önce göğsünü temizlemeli. Annenin sütünü sağması gerekiyorsa bunun için steril önlemlerini alması gerekiyor. Testi pozitif olan anne, sütünü sağarken ve steril kaba doldururken maskesini takmalı ve el yıkama kurallarına uymalıdır.”

"Bebekleri koronavirüsten korumanın en iyi yolu anne sütü"

Pandeminin başından beri koronavirüsün çocukları az etkileme nedeninin merak edilen bir konu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Somer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çocuk vakaları artıyor deniliyor ama bu durum erişkinlere paralel bir şekilde artıyor. Koronavirüsten bebeklerin az etkilemesinin en büyük sebeplerinden biri anne sütü ve bağışıklıklarının güçlü olmasıdır. Bağışıklık bebeklerde güçlü oluyor. Yaşla birlikte bu bağışıklık sistemi azalıyor. Anne sütü bebeğe birtakım hücreleri de veriyor. T hücreleri dediğimiz bağışıklık sistemi hücreleri, bebeği ve çocukları virüslere karşı koruyor. Aşılanan annelerde oluşan antikorların anne sütüyle birlikte bebeğe geçildiği yapılan araştırmalarda görüldü. Bebekleri koronavirüsten korumanın en iyi yolu anne sütü."

"Anne sütü şeker hastalığı, lösemi ve obezite gibi hastalıkları da önlüyor"

Bir annenin bebeğine verebileceği en büyük armağanın anne sütü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayper Somer, “Doğumdan sonraki ilk birkaç günde gelen ağız sütü bebek için çok değerli. Annenin geçirdiği hastalıklar ve olduğu aşılar sonucu oluşan antikorlar yani koruyucu maddelerin hepsi bebeğe geçiyor. Anne sütü alan bebeklerde ilk altı ay enfeksiyon görülmez. İlk iki sene anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon sıklığının azaldığı görülüyor. Anne sütü şeker hastalığı, lösemi ve obezite gibi çağımızın hastalıklarını da önlüyor. Anne sütü alerjik hastalıkları ve astımı da önlüyor” diye konuştu.