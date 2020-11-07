​Uzmanlar herkesi uyarıyor: Bu kişiler belirti göstermeden 70 gün koronavirüsü yayıyor

Koronavirüs ile ilgili ürküten bir araştırma, kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu araştırmaya göre koronavirüse yakalanan bir lösemi hastasının 70 gün boyunca etrafına virüs bulaştırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları mevcut durumu sürprizle karşıladıklarını ancak bu tarz belirti göstermeyen insanların toplumda dolaştığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ VAKALARDAN ÇOK DAHA FARKLI

Araştırmacılar, yeni karşılaşılan hastanın durumunun önceki vakalardan çok farklı olduğunu kaydetti. Daha önce belirti göstermeyen bir hastanın teşhis konulduktan 20 ve 63 gün sonra da virüs yaydığı bilinirken, yeni vaka ile birlikte bir hastanın virüs yaydığını gün sayısının 70 çıktığını belirttiler.

“BELİRTİ GÖSTERMEYEN KANSER HASTALARI”

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Popsi.com'un haberine göre uzmanlar, bağışıklık sistemi zayıf kanser hastalarının virüsü uzun süre yayabildiğine dikkat çekerek, bu türdeki hastaların hem kendilerini güvene alması hem de toplum sağlığını güvene alması gerektiği vurguladı. Uzmanlar, tek vaka ile yorum yapmanın çok erken olduğunu belirterek, “Sadece bir hastadan sonuca ulaşmak zor olsa da elde ettiğimiz veriler; bulaşıcı virüsün uzun vadeli şekilde yayılmasının, bağışıklık sistemi kısıtlı olan belirli hastalarda bir endişe sebebi olabileceğini düşündürüyor'' ifadelerini kullandı.

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