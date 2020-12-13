Uzmanlar İngiltere Başbakanı Johnson’ı uyardı: Zaman kaybetmemek gerekiyor

İngiltere’de sağlık tröstlerini temsil eden NHS Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Sağlayıcıları CEO’su Chris Hopson koronavirüs (Covid-19) sürecine değinerek, “Gerçek şu ki kaydettiğimiz ilerleme beklentilerin en alt sınırında” dedi.

Hopson aynı zamanda 3’üncü kademe olan en yüksek risk alanı uygulamasına gerekli olduğu an, zaman kaybetmeden geçilmesi konusunda uyardı.

NHS Sağlayıcıları, Johnson’a yazdıkları bir mektupta koronavirüs önlemlerini gevşetme konusunda ‘aşırı dikkatli’ davranması gerektiğini söyledi.

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