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Koronavirüs Vakalar böyle artıyor En büyük sebeplerin başında uyarıların dikkate alınmaması ve dikkatsizlik geliyor
TÜRKİYE

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı artışı

Vakalar böyle artıyor: En büyük sebeplerin başında uyarıların dikkate alınmaması ve dikkatsizlik geliyor

Türkiye’de normalleşme süreciyle artmaya başlayan vaka sayılarının sebebi vatandaşların uyarıları dinlememesi ve dikkatsizliği. Dün yaşanan 3 olayda bu durum bir kez daha anlaşıldı. İstanbul’dan Van’a giden işçiler koronavirüs test sonuçlarını beklemeden yola çıkınca Bolu’da durduruldular. 5 işçinin testi pozitif çıktı. Antep’te geçmiş olsun ziyaretine giden 46 kişi karantinaya alınırken, Kütahya’da bir rehabilitasyon merkezinde çok sayıda vaka çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de koronavirüsle sürdürülen başarılı mücadele sonrası 1 Haziran'daki normalleşme adımlarından sonra maske ve mesafe kuralının ihlal edilmesi, park, bahçe, pazar yerleri ve caddelerde yaşanan yığılmalar, koronavirüs vakalarının artmasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere,büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin dikkatsizliği de virüsü Anadolu illerine yaydı. Sadece bu değil, vatandaşların uyarılara rağmen yaptıkları ziyaretler de vakalarda artışa neden oldu.

KAYMAKAMA İHBAR ETTİLER

Dün yaşanan 3 olayda vaka artışının sebepleri bir kez daha görüldü. İstanbul'da bir şirkette çalışan 16 işçi, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için yola çıktı. Bu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, diğer işçilere de test yapıldı. Testi pozitif çıkan işçi hastanede tedavi altına alındı, diğer işçiler de bir gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek Van'a hareket etti. Yapılan araştırmada minibüsteki 5 işçinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirlenince yol güzergahındaki güvenlik birimlerine haber verildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk etti, diğer işçiler de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul'a gönderildi.

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'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNE GİTTİLER!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise koronavirüs şüphelisi bir kişiye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan 49 kişi karantinaya alındı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan 94 yaşındaki A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı. Testin sonucu beklenirken harekete geçen filyasyon ekibi, A.Y.'ye hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ALARM

  • Kütahya’da da 30 Ağustos Mahallesi’ndeki özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta ve personelde görülen belirtiler üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Sonuçların pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıldı. Tüm hasta ve personele uygulanan test sonuçlarında çok sayıda pozitif vaka olduğu belirlendi. Testi pozitif çıkan hastalar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pandemi servisinde tedavi altına alındı. Rehabilitasyon merkezine gelen ambulanslar gece geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından testi pozitif çıkan hastaların tamamını hastaneye ulaştırdı.

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