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DÜNYA

Vakalar durdurulamıyor: Salgın yavaşlamaktan uzak

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 14 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle 600 bine yakın insan ölürken dünya genelinde rekor vaka artışları sürüyor. Brezilya’da vaka sayısı 2 milyonu, Hindistan’da ise 1 milyonu geçti. BM, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin ardından salgından en çok etkilenen iki ülke Brezilya ve Hindistan’da da vaka artışı büyük bir hızla sürüyor.
ABD’nin ardından salgından en çok etkilenen iki ülke Brezilya ve Hindistan’da da vaka artışı büyük bir hızla sürüyor.

8 MİLYON KİŞİ İYİLEŞTİ

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyona yaklaştı. Worldometer internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 13 milyon 987 bin 809’a yükseldi. Salgın nedeniyle 593 bin 539 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 8 milyon 311 bin 871 kişi iyileşti. Günlük vaka sayılarına bakıldığında salgının yavaşlamaktan uzak olduğu görülüyor.

GÜNLÜK VAKADA REKOR

Salgından en çok etkilenen ABD, perşembe günü 77 binden fazla yeni vaka bildirerek vaka artışında rekor kırarken, Reuters hesaplamasına göre ülkede 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 969 kişi hayatını kaybettti. Bu rakamın 10 Haziran’dan beri virüs kaynaklı ölümlerde en büyük günlüş artış olduğu bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 695 bin 581, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 141 bin 125.

HİNDİSTAN 1 MİLYONU AŞTI

ABD’nin ardından salgından en çok etkilenen iki ülke Brezilya ve Hindistan’da da vaka artışı büyük bir hızla sürüyor. Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon sınırını aşarak 2 milyon 14 bin 738’e yükseldi. Ülkede toplam can kaybı ise 76 bin 822. Hindistan ise vaka sayısında 1 milyon sınırını aşan üçüncü ülke oldu. 1 milyon 8 bin 480 vakanın görüldüğü ülkede toplam can kaybı da 25 bin 664 olarak açıklandı.

BM tarihinin en büyük yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) salgınla mücadelede savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için yaptığı yardım çağrısını 10,3 milyar dolara çıkararak tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu. Salgının ve beraberinde getirdiği küresel ekonomik krizin yıl sonuna kadar 265 milyon kişiyi açlığa sürükleyeceği uyarısı yapan BM; Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’da 63 ülkede 250 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Şimdiye kadar BM’nin yardım fonu için sadece 1,64 milyar dolar toplanabildi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu aştı
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