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Koronavirüs Vandan iyi haber Kısıtlamalar işe yaradı, harita yeşile döndü
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Van’dan iyi haber: Kısıtlamalar işe yaradı, harita yeşile döndü

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki koronavirüs tablosu yeni kısıtlamaların ardından kırmızıdan yeşile döndü. Yetkililer, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Alınan tedbirlerin ardından Van'daki vaka sayısı her geçen gün azalıyor.
Alınan tedbirlerin ardından Van'daki vaka sayısı her geçen gün azalıyor.

Sağlık Bakanlığının riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü. Korona virüsün yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

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Kısıtlamaların etkisi haritaya olumlu yansıyor

Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı görülüyor. Korona virüsün en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme gelen kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.

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Hastanedeki hasta sayısı yüzde 50 azaldı

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti. Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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