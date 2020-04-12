Koronavirüs Virüsün farklı semptomları ortaya çıktı Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
DÜNYA

Virüsün farklı semptomları ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu

Koronavirüsün farklı semptomları ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiğini rapor etti.

Haber Merkezi Diğer
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaşıyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaşıyor.

Sağlık uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiğini rapor etti.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, Kovid-19’a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin’in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36’sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46’sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı ve bunların bazılarını beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.

Bu belirtilerin yanı sıra hastaların koronavirüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı, yaklaşık 93 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.

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