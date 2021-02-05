Koronavirüs Wuhana giden DSÖnün İngiliz üyesinden endişelendiren açıklama
DÜNYA

Wuhan'a giden DSÖ’nün İngiliz üyesinden endişelendiren açıklama

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde incelemelerini sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiliz üyesi Dr. Daszak, “Veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade etti.
Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade etti.

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün çıktığı Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri incelemelerini sürdürüyor. Salgının başlangıcından bu yana çeşitli komplo teorileri üretilirken, yürütülen çalışmalar kapsamında virüsün üretildiği yer olduğu iddia edilen Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden DSÖ ekibi, “daha önce kimsenin görmediği veriler” tespit ettiklerini ve bir noktaya ulaşmakta olduklarını açıkladı.

  • Ekibin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini göz ardı etmediklerini söyleyen Daszak, “Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler” dedi.

Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade ederek, “Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin’in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum” ifadelerini kullandı.

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“Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz”

Koronavirüsün laboratuvardan yayıldığına dair iddiaları bildiklerini ifade eden Daszak, “Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz. Kanıtları takip edeceğiz. Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz” açıklamalarını yaptı.

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