Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Wuhandaki doktorlar koronavirüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi
DÜNYA

Wuhan'daki doktorlar koronavirüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Wuhan'daki doktorlar koronavirüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Dünyayı sarsan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde doktorlar, koronavirüs sebebiyle akciğerleri tamamen zarar görmüş bir hastaya, çift akciğer nakli yaparak iki akciğerini sağlıklı organlarla değiştirdi. 65 yaşındaki koronavirüs hastasının durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
65 yaşındaki koronavirüs hastasının durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.
65 yaşındaki koronavirüs hastasının durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde Cui An adlı koronavirüs hastası Şubat ayında salgına yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu günden bu yana yaklaşık 2 aydır yaşam destek ünitesine bağlı olan An'ın organlarının tedaviye cevap vermeyerek zarar gördüğü belirtildi.

Wuhan'daki doktorlar iki akciğer de zarar gören hastaya çift akciğer nakli yaptı. 6 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda olan hastanın durumunun yavaşça iyiye gittiği açıklandı.

Kendi başına nefes alamaz hale geldi

Doktorlar koronavirüs hastasının yaşaması için tek ümidin çift akciğer nakli olduğunu ifade etti. Nisan ayında yapılan nakil sayesinde yavaşça iyileştiği belirtilen 65 yaşındaki koronavirüs hastasının, ameliyattan önce kendi başına nefes alamadığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.
Üç bankaya yasak

Üç bankaya yasak

Kur manipülatörlerine karşı ilk adım atıldı.
Kumarbazlar korona dinlemiyor

Kumarbazlar korona dinlemiyor

​Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel bile yapmışlar.
Darbe imasına soruşturma

Darbe imasına soruşturma

​Menderes'i gösterip Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti...
İGDAŞ<br>faturaları iade!

İGDAŞ
faturaları iade!

EPDK, 'mevzuata aykırılık' tespit etti.
Yıllardır ölüm karantinasındalar

Yıllardır ölüm karantinasındalar

Yurduna dönen ​İdlibliler enkazların arasında iftar ediyor.

Lütfen ilimize gelmeyin!

Lütfen ilimize gelmeyin!

​Üç haftadır vaka çıkmayan Gümüşhane'nin valisinden çağrı.

Rusya'da<br> salgın itirafı

Rusya'da
salgın itirafı

​Moskova'daki gerçek koronavirüs hasta sayısı...

Kahramanların hakkı ödenmez

Kahramanların hakkı ödenmez

​Hastalarının terini de siliyorlar, gözündeki çapağı da alıyorlar...
Maskede<br>fiyat açıklandı

Maskede
fiyat açıklandı

8 Mayıs'tan itibaren satış yapılabilecek.
Eski günleri aratmadı

Eski günleri aratmadı

İstanbul'da toplu ulaşımda tedirgin eden görüntü.
Hatice teyze <br>yardım bekliyor

Hatice teyze
yardım bekliyor

​Evlerinde kendiliğinden yangın çıkıyor, ıslak yatakta yatıyorlar...
Sosyal mesafeli tatil

Sosyal mesafeli tatil

Korona sonrası yeni sezon için hazırlıklara başlandı.
Bir milyon<br>ceset torbası!

Bir milyon
ceset torbası!

Tokat'taki fabrika Avrupa ülkeleri için üretiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.