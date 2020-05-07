Wuhan'daki doktorlar koronavirüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde Cui An adlı koronavirüs hastası Şubat ayında salgına yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu günden bu yana yaklaşık 2 aydır yaşam destek ünitesine bağlı olan An'ın organlarının tedaviye cevap vermeyerek zarar gördüğü belirtildi.

Wuhan'daki doktorlar iki akciğer de zarar gören hastaya çift akciğer nakli yaptı. 6 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda olan hastanın durumunun yavaşça iyiye gittiği açıklandı.

Kendi başına nefes alamaz hale geldi

Doktorlar koronavirüs hastasının yaşaması için tek ümidin çift akciğer nakli olduğunu ifade etti. Nisan ayında yapılan nakil sayesinde yavaşça iyileştiği belirtilen 65 yaşındaki koronavirüs hastasının, ameliyattan önce kendi başına nefes alamadığını açıkladı.