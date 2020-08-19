Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarındaki koku kaybı ani ve şiddetli oluyor

Koronavirüs hastalarının yaşadıkları deneyimi araştıran Avrupalı bilim insanları, koronavirüsün neden olduğu koku kaybının, soğuk algınlığı ve gripte yaşanandan farklı olduğunu ortaya koydu.

ANİ VE ŞİDDETLİ

BBC'nin haberine göre Hollanda merkezli Rhinology dergisinde yayınlanan araştırma Covid-19 hastalarının karşılaştığı koku kaybı daha ani ve şiddetli seyrettiğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, koronavirüse yakalanan hastalar genellikle burun akıntısı ya da tıkanıklık yaşamıyor.

ACI İLE TATLIYI AYIRAMIYORLAR

Hastaların deneyimlerindeki bir diğer fark ise tat alma duyusunun yitirilmesi. Koronavirüs hastalarının tat alma duyusundaki kayıp, koku duyusunun devre dışı kalmasından kaynaklanmıyor. Covid-19 hastaları gerçekten de acı ile tatlı arasındaki farkı algılamalarına engel olan şiddette bir tat kaybı yaşıyor.

Bu semptomlara sahip kişilerin kendilerini izole etmesi ve sürüntü testi alması öneriliyor. Bu kişilerin aile üyelerinin de olası bir bulaşma riskine karşı izole olmaları gerekli.

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