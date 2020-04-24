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Koronavirüs Yeni doğan bebeklerine Dezenfektan adını verdiler
DÜNYA

Yeni doğan bebeklerine 'Dezenfektan' adını verdiler

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan bir aile yeni doğan bebeklerine ‘Dezenfektan’ adını verdi. Deccan Herald adlı gazetenin aktardığına göre bebeğin babası Omver Sih, salgınla mücadeleye katkı olsun diye bu ismi seçtiklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Hindistan'da bir bebeğe dezenfektan adı verildi.
Hindistan'da bir bebeğe dezenfektan adı verildi.

Hindistan'da 'Kovid, 'Korona' ve 'Tecrit'ten sonra bu kez de bir aile yeni doğan bebeklerine 'Dezenfektan' adını verdi.

Koronavirüs salgını, ailelere doğacak çocuklarına isim koyma konusunda 'ilham' vermeye devam ediyor.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan bir aile yeni doğan bebeklerine ‘Dezenfektan’ adını verdi. Deccan Herald adlı gazetenin aktardığına göre bebeğin babası Omver Sih, salgınla mücadeleye katkı olsun diye bu ismi seçtiklerini söyledi.

Sih, "Herkes virüsle mücadele ediyor, başbakanımızdan sokaktaki insana kadar... Bu isim de bizim bir katkımız. Dezenfektan, koronavirüsün bulaşmasını engelleyen en iyi yöntemlerden biri. Ne zaman çocuğumuza adıyla seslensek bu süreci hatırlayacağız” dedi.

Daha önce yine aynı eyaletten bir aile yeni doğan kız çocuklarına ‘Corona’ adını vermişti. Raipur kentinde de biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getiren bir çift, bebeklerine 'Kovid' ve 'Korona' isimlerini koymuştu.

Madya Pradeş eyaletinde 9 Nisan’da doğan bir bebeğe de ‘Tecrit’ adı verilmişti.

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