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Koronavirüs Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Hastalık durdu savaşı kazandık
DÜNYA

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Hastalık durdu savaşı kazandık

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ülkesinde hastalığın yayılmasının durduğunu "Savaşı kazandık" sözleriyle duyurdu. Toplam 19 ölüm ve bin 469 vakanın görüldüğü ülkede hastalığın yayılmasının fiilen durduğu belirtildi. Ülkede pazar günü sadece bir yeni vaka rapor edilirken sınırlamaların hafifletilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Jacinda Ardern
Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını belirterek "Savaşı kazandık" dedi.

Salgının ilk günlerinden itibaren sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler uygulamaya başlayan yaklaşık beş milyon nüfuslu ülkede Pazar günü sadece bir yeni vaka rapor edildi.

Toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sınırlamalar hafifletiliyor

Ülkede yarından itibaren sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar kaldırılıyor.Paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemesi satan mağazalar gibi bazı küçük işletmeler yeniden açılacak.

Başbakan uyardı

Ancak Başbakan Ardern, halkı rehavete kapılmama konusunda uyardı ve "Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" dedi.

Hükümetin açıklamasına göre, öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek, alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesi yine yasak olacak. Ülkenin sınırları da kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield, son günlerde vaka sayısında görülen düşüşe gönderme yaparak "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" dedi.

Erken alınan tedbirler etkili oldu

Yeni Zelanda Başakanı Jacinda Ardern, erken alınan tedbirler sayesinde ülkenin büyük bir felaketi atlattığını söylüyor.

Yeni Zelanda, salgının ilk haftalarında ülkedeki vaka sayısı onlarla ifade edilirken sıkı önlemler uygulamaya başladı.

Sınırlar kapatıldı, ülkeye gelen tüm kişiler karantinaya alındı. İş yerleri, okullar kapatılırken çok sayıda kişiye test yapıldı ve kapsamlı bir temas takip programı uygulandı.

Ardern, "Modellemelere göre, tüm bunları erken bir zamanda yapmasaydık, günde ortalama bin yeni vaka görülecekti. Kolektif çabalarımızla başımıza gelebilecek en kötü şeyi durdurduk ve savaşı kazandık" dedi.

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