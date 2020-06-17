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Koronavirüs Yeni Zelanda Başbakanı karantina fiyaskosunu böyle yorumladı Kabul edilemez bir başarısızlık
DÜNYA

Yeni Zelanda Başbakanı karantina fiyaskosunu böyle yorumladı: Kabul edilemez bir başarısızlık

Salgından tamamen kurtulduğunu açıklayan Yeni Zelanda’da yaklaşık bir ay sonra iki yeni vaka saptanmasına yol açan ‘karantina fiyaskosu’ üzerine sınır kontrolleri ordunun denetimine veriliyor. Ülkede ayrıca koronavirüs saptanan iki kadının yakın temasta bulunduğu 320 kişi aranıyor.

Haber Merkezi Diğer
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern:.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern:.

Yaklaşık bir haftadır virüsten kurtulmanın sevincini yaşayan Yeni Zelanda, İngiltere’den gelen ve test edilmeden karantinadan erken bırakılan iki kişide koronavirüs saptanmasının üzerine harekete geçti.

Yaşanan karantina karmaşası için ‘kabul edilemez başarısızlık’ yorumunu yapan Başbakan Jacinda Ardern, “Bu asla olmamalıydı ve bir daha tekrarlanamaz” dedi.

Mazeret istisnası büyük bir hataydı

Ardern, bundan böyle karantina süreçlerinin de savunma güçleri tarafından denetleneceğini duyurdu. Ayrıca, söz konusu iki kişinin karantinadan erken salınmasında kullanılan ‘mazeret istisnası’ kuralı da bir süreliğine kaldırıldı.

Öte yandan Ardern, yeni vakaların Yeni Zelanda’nın ‘koronavirüsten arınmış’ durumunu değiştirmeyeceğini de belirtti. Ardern, “Bu tanımımız, her zaman sınırda yeni vakaların olacağı tahminine dayanıyordu” diye konuştu.

Yerel basının aktardığına göre, 7 Haziran’da Auckland’a gelen kadınlardan biri hafif koronavirüs semptomları gösterdi. Ancak bu semptomlar önceden var olan bir sağlık durumuna yoruldu. Ölmek üzere olan akrabalarını ziyaret etmek için ülkede bulunan iki kadına, ‘mazaret istisnası’ tanındı ve 14 günlük karantina sürelerini tamamlamadan 13 Haziran’da ayrılmaları için izin verildi.

Yakın temasta bulunan 320 kişi aranıyor

Araçla başkent Wellington’a giden kadınlar burada yapılan teste koronavirüs pozitif çıktı ve hemen karantinaya alındı. Yetkililer kadınların yakın temasta bulunduklarını saptadığı 320 kişiyi ararken; uçuş ekibi, yolcular, havalimanı çalışanları ve otel görevlileri de test edildi.

Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen Yeni Zelanda her ne kadar sosyal mesafe tedbirlerini kaldırsa da, ikinci bir dalga yaşamamak adına sınır kontrollerini sıkı tutmaya devam ediyordu. Buna göre sınırlar yabancı ülkelere kapalı kalmaya devam ediyor. Şimdilik sadece ülke dışındaki Yeni Zelandalıların geri dönmesine izin veriliyor ve onlara da 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

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