Koronavirüs Yeni Zelanda Başbakanından tartışılacak sözler koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
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Yeni Zelanda Başbakanı'ndan tartışılacak sözler: koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi için ülkesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları "aptallar" olarak niteledi.

Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Milyonlarca insanın evlerine kapandığı bu dönemde, tedbirlere uymayanlar da var. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, bu kuraltanımazlara sert tepki gösterdi.

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"Kurallara uyanlarla gurur duyuyorum"

Başbakan Ardern, Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

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  • Kurallara uymayanlara tepki gösteren Ardern, "Bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim" dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

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Virüsten bir kişi hayatını kaybetti

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı. Aldıkları önlemler sayesinde benzer konumdaki ülkelere göre daha iyi durumda olduklarını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranımız diğer ülkelerin çok altında. Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza oldu." ifadelerini kullandı.

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