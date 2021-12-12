Koronavirüs Yeni Zelandada şaşkına çeviren olay Bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı
DÜNYA

Yeni Zelanda'da şaşkına çeviren olay: Bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı reddeden kişilerin yerine, para karşılığında günde 10 kez doz aşı yaptıran erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Yeni Zelandada şaşkına çeviren olay: Bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı
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Koronavirüs aşılama kampanyaları devam ederken, Yeni Zelanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.Ülkede birkaç aşı merkezini ziyaret eden kişi, çok sayıda aşı yaptırarak para almayı hedefledi. Söz konusu adamın, bir gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, olayı incelemek için harekete geçti.

  • Yeni Zelanda basınından Stuff'ta yer alan haberde, Bakanlığın durumun farkında olduğu belirtildi. "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve endişeliyiz. Kurumlarla çalışıyoruz." denildi.

BAŞKALARININ ADINI KULLANDI

Açıklamanın devamında, "Önerilenden daha fazla aşı dozu almış birini tanıyorsanız, onların mümkün olan en kısa sürede klinik tavsiye almaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı. Bakanlık, olayın nerede gerçekleştiğine dair açıklama yapmazken, Yeni Zelandalının başkalarının adıyla hareket ettiği düşünülüyor.

Aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, bir günde 10 doz aşı yaptıran kişinin, güçlü bağışıklıktan dolayı halsiz hissedebileceğini belirtti.

ÇOK AŞI YAPTIRMANIN GÜVENLİĞİNE DAİR VERİ YOK

Auckland Üniversitesi Profesörü Nikki Turner, bir günde bu kadar çok aşı almanın güvenliğine dair hiçbir verinin bulunmadığını söyledi.

Turner, "Kullanmakta olduğumuz Comirnaty aşısı, iyi bir bağışıklık tepkisi vermek için doğru miktarın ne olduğunu belirleyen erken klinik verilere dayanarak tasarlanmıştır. Birinin bu miktarda aşıyla ne gibi yan etkilere sahip olacağına dair hiçbir kanıtımız yok." dedi.

Turner, "Bu yapılan, güvenli değil ve o kişiyi riske atıyor." diye ekledi.

Öte yandan Yeni Zelanda polisinin, insanların başkalarının kimliklerini kullanabileceği ve onlar adına koronavirüs aşısı yaptırabileceği konusunda daha önce uyarıldığı kaydedildi.

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