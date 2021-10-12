Koronavirüs Yerli aşı TURKOVAC için kritik aşama Yakında açıklanacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

Yerli aşı TURKOVAC için kritik aşama: Yakında açıklanacak

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC"ın gönüllülerle yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Aşının ara sonuçlarının açıklanmasının ardından acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak ve bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda seri üretime geçilecek. Türkiye'de iki merkezde üretilmesi planlanan TURKOVAC'ın en geç yıl sonu itibarıyla kullanıma sunulması hedefleniyor

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Haber Merkezi AA
Yerli aşı TURKOVAC için kritik aşama: Yakında açıklanacak
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Kovid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı. Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

  • Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

TURKOVAC'la ilgili çalışmalar 11 aydır sürüyor

Türkiye, iki yıla yaklaşan Kovid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın yürüttüğü yerli aşı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip tarafından geliştirildi. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı.

Turkovac’a ‘klinik’ onayı
KORONAVİRÜS
Turkovac’a ‘klinik’ onayı
  • 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi.

Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirecek


Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşının üçüncü fazının ilk doz uygulama programı için Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, yerli aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı. Kovid-19'a karşı aşılama programının yoğun şekilde devam ettiği Türkiye'de yerli aşı TURKOVAC'ın da kullanıma sunulmasıyla yeni bir döneme geçilecek, kendi aşısını üreten Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirecek.

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Yerli korona virüsü aşısı TURKOVAC’ın faz 3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir’deki gönüllü vatandaşlara ilk kez yerli aşı uygulandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, yerli inaktif aşının kente ilk uygulamasına katıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Önder Özer, gönüllü olarak TURKOVAC aşısını yaptırdı.
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İl Sağlık Müdürü Öztop, Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız diyerek şöyle devam etti:<br>İlimizde TURCOVAC ile ilgili faz 3 çalışmaları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde bugünden itibaren başladı.
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Öncelikle tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönüllüleri, bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, iki doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız.”
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Faz 3 çalışmaları kapsamında uygulanan TURKOVAC aşısının, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağı bildirildi.
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Yeli aşı TURKOVAC İzmir'de: İlk kez vatandaşlara uygulanmaya başlandı
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen korona virüsü aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara İzmir'de ilk kez uygulandı.
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