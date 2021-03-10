Koronavirüs Yerli aşıda ikinci doz Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Yerli aşıda ikinci doz: Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.

Haber Merkezi DHA
Yerli aşıda ikinci doz uygulanmaya başlandı.
Yerli aşıda ikinci doz uygulanmaya başlandı.

ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) 175 gönüllüye uygulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Faz-2 çalışmasında ikinci doz uygulama başladı. İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Yerli aşı gün sayıyor
KORONAVİRÜS
Yerli aşı gün sayıyor

"Her şey çok güzel devam ediyor"


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Faz-2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

İkinci yerli aşıda ilk faz
KORONAVİRÜS
İkinci yerli aşıda ilk faz

17 yerli aşı çalışması var
KORONAVİRÜS
17 yerli aşı çalışması var

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