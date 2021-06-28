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DİNİ BİLGİLER

Kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Kurban kesmeyi düşünen vatandaşlar, kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, kurban kesmek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Kimler kurban kesmekle yükümlü? Haberimizde Diyanetin kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü ile ilgili yaptığı açıklamaları bulabilirsiniz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi?
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi? sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. Peki kurbanın dini dayanağı nedir? Peki kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
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Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurbanın dini dayanağı nedir?
ÖZGÜN
Kurbanın dini dayanağı nedir?

Kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

  • Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekatın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020
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En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020

Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı, gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
ÖZGÜN
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
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Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
OYNAT 03:20
İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.

Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?
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Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?

Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?
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Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
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Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

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