Özgün Kurban ne zaman? 2023 Kurban bayramı tarihi hangi gün?
ÖZGÜN HABERLER

Kurban ne zaman? 2023 Kurban bayramı tarihi hangi gün?

İslami takvime göre Hicri yılın 10. ayı olan Zilhicce ayının 9. veya 10. günü gerçekleşen Kurban Bayramı’nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimi ile birlikte belli oldu. Ocak ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ne zaman ve hangi güne denk geldiğini merak edip araştırıyor. Peki Kurban ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2023 dini günler takvimi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban ne zaman? 2023 Kurban bayramı tarihi hangi gün?
Kurban Bayramı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimi ile birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceği merak ediliyor. İşte detaylar.

KURBAN NE ZAMAN? 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak. Bu yıl Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün?
ÖZGÜN
Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün?
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.