Kurban ne zaman? 2023 Kurban bayramı tarihi hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimi ile birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceği merak ediliyor. İşte detaylar.
KURBAN NE ZAMAN? 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak. Bu yıl Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı