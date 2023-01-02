Kurban ne zaman? 2023 Kurban bayramı tarihi hangi gün? İslami takvime göre Hicri yılın 10. ayı olan Zilhicce ayının 9. veya 10. günü gerçekleşen Kurban Bayramı’nın tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimi ile birlikte belli oldu. Ocak ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ne zaman ve hangi güne denk geldiğini merak edip araştırıyor. Peki Kurban ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2023 dini günler takvimi.

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