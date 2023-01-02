Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün? Ocak ayının gelmesiyle birlikte üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan üç aylar 23 Ocak'ta başlıyor. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğunu konusunda merak edip araştırmalarda bulunuyor. Peki Bayram ne zaman? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? İşte soruların cevapları.

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