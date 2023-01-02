Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün?

Diyanet'in 2023 için yayınladığı dini günler takvimi sayesinde bu sene Ramazan ayının gerçekleşeceği tarih netlik kazandı. İşte Ramazan Bayramı tarihi.
BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 21 Nisan tarihinde de sona erecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.