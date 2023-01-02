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Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan üç aylar 23 Ocak'ta başlıyor. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğunu konusunda merak edip araştırmalarda bulunuyor. Peki Bayram ne zaman? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram ne zaman? 2023 Ramazan bayramı tarihi hangi gün?
Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet'in 2023 için yayınladığı dini günler takvimi sayesinde bu sene Ramazan ayının gerçekleşeceği tarih netlik kazandı. İşte Ramazan Bayramı tarihi.

BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 21 Nisan tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.

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