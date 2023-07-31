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LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak?

LGS 2. tercih sonuçları 31 Temmuz Pazartesi günü MEB tarafından açıklanmasının ardından henüz bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyenler için 2. nakil tercih süreci de başladı. LGS 3. tercih süreci için ise tarihler merak ediliyor. LGS 2.nakil (3. tercihler) başvurusu ne zaman başlayacak? Lise 3. tercih takvimi haberimizde.

14:04 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS 3. tercihleri

LGS 3. tercihleri

LGS sınavına giren adaylar sonuçlarına açıklanmasının ardından 1. nakil başvuru işlemlerini tamamladı. LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber arama motorlarında LGS 3. tercih ne zaman 2023? LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS 3. nakil tercihleri nasıl yapılır? soruları araştırıldı.

LGS 3. TERCİH NE ZAMAN 2023?

Lise nakil ve yerleştirme takvimi, MEB açıklaması ile belli oldu. Buna göre;

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos'ta tamamlanacak.

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2023

- 31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

- 31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

- 7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

- 8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

- 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

- 22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.



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34 dakika önce
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