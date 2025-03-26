Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılında KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını başarıyla organize etmişti. Bu yıl sınavda beklenen puanı alamayan veya 2025’te mezun olacak adaylar, şimdiden 2025 KPSS oturumlarına odaklanmış durumda. 2025 KPSS, lise ve ön lisans mezunları için önemli bir fırsat sunacak ve başvurular için tarihlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar.