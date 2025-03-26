Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yalnızca lisans düzeyindeki adaylar için yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül 2025'te, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lise ve ön lisans mezunları ise KPSS'yi 2026 yılında alacak. Başvurular, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sınav sonuçları 10 Ekim 2025'te açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılında KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını başarıyla organize etmişti. Bu yıl sınavda beklenen puanı alamayan veya 2025’te mezun olacak adaylar, şimdiden 2025 KPSS oturumlarına odaklanmış durumda. 2025 KPSS, lise ve ön lisans mezunları için önemli bir fırsat sunacak ve başvurular için tarihlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.
KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.