|
Özgün

2023-2024 liselerin açılış tarihi belli oldu

2022-2023 eğitim öğretim döneminin 16 Haziran'da son ermesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatil dönemi de başladı. Ancak şimdiden yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi ve MEB yeni dönem takvimi.

14:23 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Liseler ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılıyor?

2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin geri sayım sürüyor. 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Liseler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı. Buna göre; liseler dahil okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

2024 Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Okular ne zaman kapanacak?

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

#Meb
#okul
#lise
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde limonata nasıl yapılır?