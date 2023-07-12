2 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2023'ten itibaren üç yıl süreyle 'Üçüncü Hizmet Bölgesi' kapsamına alındı. İşte Resmi Gazete kararının detayları.