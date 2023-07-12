Liseler ne zaman açılıyor?
2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin geri sayım sürüyor. 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Liseler ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı. Buna göre; liseler dahil okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Ara tatiller ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
2024 Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Okular ne zaman kapanacak?
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.