M harfiyle başlayan hayvanlar
M harfi ile başlayan hayvanlar arasında birçok ilginç tür bulunur. Manda, büyükbaş bir hayvan olup su kenarlarında yaşar. Martı, deniz kıyılarında sıkça görülen bir kuş türüdür. Maymun, zeki ve sosyal yapısıyla tanınan memeliler arasında yer alır. Mürekkep balığı, denizlerde yaşayan ve savunma mekanizması olarak mürekkep salgılayan ilginç bir deniz canlısıdır. Bu hayvanlar, doğal yaşamın çeşitliliğini gözler önüne serer. İşte M harfiyle başlayan hayvan isimleri.
M harfiyle başlayan birbirinden ilginç ve çeşitli hayvanlar, doğanın zenginliğini gözler önüne seriyor. M harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında hem çok bilinen, hem de daha az duyulmuş türler bulunuyor. Bu canlılar, farklı coğrafyalarda, değişik yaşam alanlarında ve çeşitli özelliklerle varlıklarını sürdürüyorlar. İşte M harfi ile başlayan hayvanlar.
M harfiyle başlayan hayvan isimleri
M harfiyle başlayan hayvan isimleri
- Maymun: Zeki ve sosyal primatlar.
- Manda: Büyükbaş hayvan türü, su kenarlarında yaşar.
- Martı: Deniz kenarında yaşayan beyaz tüylü kuş.
- Merinos Koyunu: Yünüyle ünlü bir koyun türü.
- Mantar Balığı: Deniz canlılarından bir balık türü.
- Mürekkep Balığı: Denizlerde yaşayan ve mürekkep salgılayan bir canlı.
- Mandarin Ördeği: Renkli tüyleriyle dikkat çeken bir ördek türü.
- Moli Balığı: Akvaryumlarda sıkça beslenen tropikal bir balık.
- Mavi Balina: Dünyanın en büyük deniz memelisi.
- Moğol Atı: Soğuğa dayanıklı eski bir at türü.
- Misk Kedisi: Güzel kokusu nedeniyle tarih boyunca parfüm üretiminde kullanılmıştır.
- Misk Öküzü: Kuzey Kutbu’nda yaşayan büyük, tüylü bir memeli.
- Müren Balığı: Uzun ve yılan benzeri deniz canlısı.
- Marmot: Kemirgen familyasına ait dağlık bölgelerde yaşayan bir hayvan.
- Maral: Geyik türlerinden biri, büyük boynuzlarıyla tanınır.
- Makas Kuyruklu Kuş: Uzun kuyruklu bir kuş türü.
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