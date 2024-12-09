M harfiyle başlayan birbirinden ilginç ve çeşitli hayvanlar, doğanın zenginliğini gözler önüne seriyor. M harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında hem çok bilinen, hem de daha az duyulmuş türler bulunuyor. Bu canlılar, farklı coğrafyalarda, değişik yaşam alanlarında ve çeşitli özelliklerle varlıklarını sürdürüyorlar. İşte M harfi ile başlayan hayvanlar.