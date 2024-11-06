F harfiyle başlayan hayvanlar, farklı ekosistemlerde yaşar ve beslenme alışkanlıkları da çeşitlilik gösterir. Bazıları otçul, bazıları etobur, bazıları ise hem bitki hem de hayvanlarla beslenir. Bu hayvanların bazıları evcilleştirilerek insanlar tarafından beslenirken, bazıları ise doğal ortamlarında yaşamını sürdürür. Fil gibi bazı hayvanlar yüzyıllardır insanlara ilham kaynağı olurken, ferret gibi bazıları ise daha az bilinen ve evcil hayvan olarak tercih edilen türlerdir. İşte F harfi ile başlayan hayvanlar.