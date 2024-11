C harfi ile başlayan hayvan isimleri

C harfi ile başlayan hayvanlar, doğanın çeşitlilik gösterdiği her köşesinde yaşarlar. Ormanlarda zıplayan ceylan gibi zarif hayvanlar bulunurken, denizlerin derinliklerinde camgöz gibi ilginç canlılara rastlamak mümkündür. Cırcır böceği gibi küçük böceklerden camış gibi büyük memelilere kadar geniş bir yelpazede C harfi ile başlayan hayvan türleri vardır.