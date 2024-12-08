Türkiye’de ve dünyada M harfi ile başlayan şehir isimleri arasında birçok önemli yer bulunmaktadır. Türkiye’de Malatya, kayısısıyla ünlü Doğu Anadolu şehri olarak bilinirken, Mardin tarihi taş evleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. Muğla, eşsiz plajları ve turistik ilçeleriyle tatilcilerin gözdesidir. Dünyadan örnekler arasında ise Madrid İspanya’nın başkenti, Moskova Rusya’nın kalbi ve Melbourne Avustralya’nın kültür merkezi olarak öne çıkar. Bu şehirler, turizmden kültüre pek çok alanda farklı özellikleriyle tanınmaktadır. İşte M harfi ile başlayan şehir isimleri.
Dünya üzerindeki şehirlerin isimlerinde, her harf gibi M harfi de sıkça karşımıza çıkar. M ile başlayan şehirler, farklı kıtalarda, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda yer alır. Bu şehirler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Bazıları büyük metropoller olurken, bazıları ise küçük, şirin kasabalardır. İşte M harfiyle başlayan şehirler.
M harfiyle başlayan Türkiye'deki Şehirler
Malatya: Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır, kayısısıyla ünlüdür.
Manisa: Ege Bölgesi'nde yer alır, tarım ve sanayi merkezidir.
Mardin: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlüdür.
Mersin: Akdeniz Bölgesi'nde büyük bir liman kenti.
Muğla: Ege Bölgesi'nde turistik sahilleriyle tanınır.
Muş: Doğu Anadolu Bölgesi'nde, tarihî eserleriyle bilinir.
M harfiyle başlayan Dünyadaki Şehirler
Madrid (İspanya): İspanya’nın başkenti ve en büyük şehri.
Meksiko (Meksika): Meksika'nın başkenti ve en büyük şehri.
Miami (ABD): Florida eyaletinde, turistik ve ticari bir merkez.
Melbourne (Avustralya): Avustralya’nın kültür ve sanat merkezi.
Montreal (Kanada): Kanada’nın büyük şehirlerinden biri.
Manchester (İngiltere): İngiltere’de sanayi ve futbol takımlarıyla ünlü bir şehir.
Minsk (Belarus): Belarus’un başkenti.
Mogadişu (Somali): Somali’nin başkenti ve en büyük şehri.
Monako (Monaco): Avrupa'da küçük ve zengin bir şehir devleti.
Manila (Filipinler): Filipinler’in başkenti.