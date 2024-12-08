M harfi ile başlayan şehir isimleri

Dünya üzerindeki şehirlerin isimlerinde, her harf gibi M harfi de sıkça karşımıza çıkar. M ile başlayan şehirler, farklı kıtalarda, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda yer alır. Bu şehirler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Bazıları büyük metropoller olurken, bazıları ise küçük, şirin kasabalardır. İşte M harfiyle başlayan şehirler.