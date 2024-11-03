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D harfiyle başlayan şehirler: Türkiye ve Dünya geneli D ile başlayan şehir isimleri

D harfiyle başlayan şehirler: Türkiye ve Dünya geneli D ile başlayan şehir isimleri

17:063/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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D ile başlayan şehir isimleri
D ile başlayan şehir isimleri

D harfiyle başlayan şehirler arasında Türkiye’den Denizli, Diyarbakır ve Düzce gibi şehirler öne çıkmaktadır. Dünya genelinde ise Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Dublin (İrlanda) ve Detroit (ABD) gibi önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler, kültürel, ekonomik ve turistik özellikleriyle dikkat çekmekte ve ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaktadır. İşte D harfiyle başlayan şehirler ve bulundukları ülkeler.

Türkiye’de
D harfi ile başlayan
birkaç
şehir
bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri; tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Diyarbakır, termal suları ve pamuk üretimiyle ünlü Denizli ve Karadeniz'in incisi Düzce'dir. Diyarbakır: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin incisi olarak kabul edilen Diyarbakır, tarihi surları ve taş evleriyle dikkat çeker. Mezopotamya uygarlıklarının izlerini taşıyan bu şehir, aynı zamanda lezzetli mutfağıyla da ünlüdür.
D harfi ile başlayan şehir isimleri
, genellikle coğrafi özelliklere, tarihi olaylara veya dilsel kökenlere atıfta bulunur. Örneğin, Denizli ismi şehrin denizlere yakınlığına, Diyarbakır ismi ise bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine işaret eder. Dünyanın farklı köşelerinde de
D ile başlayan şehir
bulunmaktadır. Dallas gibi büyük metropollerden Dublin gibi tarihi şehir merkezlere kadar geniş bir coğrafyada bu isimlere rastlamak mümkündür.

D harfiyle başlayan şehirler

D harfi ile başlayan Türkiye'deki Şehirle
r
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Dursunbey (Balıkesir’in ilçesi)
  • Datça (Muğla’nın ilçesi)
  • Doğubayazıt (Ağrı’nın ilçesi)
D harfi ile başlayan Dünyadaki Şehirler
  • Dallas (ABD)
  • Denver (ABD)
  • Detroit (ABD)
  • Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
  • Dublin (İrlanda'nın başkenti)
  • Dakar (Senegal'in başkenti)
  • Durban (Güney Afrika)
  • Düsseldorf (Almanya)
  • Doha (Katar'ın başkenti)
  • Dresden (Almanya)

#D harfiyle başlayan şehirler
#D ile başlayan şehirler
#D harfiyle başlayan şehir isimleri

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