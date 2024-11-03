D harfiyle başlayan şehirler

Bir harfle başlayan şehirler, Türkiye'de pek çok farklı bölgede yaygınlaşan çeşitli kültürel ve doğal güzelliklere sahip şehirleri ifade eder. Ankara , Türkiye'nin başkenti olarak tarihi ve siyasi önemiyle öne çıkarken; Antalya, turizm cenneti olarak bilinir. Aydın ise Ege'nin zengin kültürel mirasını taşır. A harfi ile başlayan şehir isimleri arasında Adana, Amasya, Artvin, Afyonkarahisar gibi şehirler de yer alır ve her biri kendine özgü özellikleriyle tanınır. İşte Türkiye’de ve Dünya’da A harfi ile başlayan şehir isimleri.