D harfiyle başlayan şehirler

C harfiyle başlayan şehirler, dünya genelinde birçok farklı coğrafyada bulunmaktadır. Türkçe'de doğrudan "C" harfiyle başlayan bir şehir ismi bulunmazken, dünyada Cakarta (Endonezya), Chicago (ABD), Calgary (Kanada) ve Cenova (İtalya) gibi şehirler öne çıkar. C harfiyle başlayan şehir isimleri, farklı kültürlerin ve tarihlerin buluşma noktası olarak dikkat çeker. İşte C ile başlayan şehir isimleri.