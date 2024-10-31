B harfi ile başlayan isimler, Türkçe ve diğer dillerde oldukça yaygın kullanılan ve güzel anlamlara sahip birçok ismi içerir. Hem kız hem de erkek çocukları için tercih edilen bu isimler, bebeklere verilen anlamlı ve özel isimler arasında yer alır. B harfi ile başlayan kız isimleri arasında Beyza, Betül, Berfin gibi dini kökenli isimler olurken, B harfi ile başlayan erkek isimleri ise Berat, Burak, Berk gibi daha güçlü ve erkeksi anlamlara sahip isimlerden oluşur. İşte B harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.