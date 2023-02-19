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Malatya deprem fay hattı
AFAD Başkanı Yunus Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Büyük depremin ardından 6 bin artçı sarsıntı devam ederken, yeni depremler de meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu. Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Malatya’yı olası deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay söz konusudur. Birincisi Doğu Anadolu Fay hattı. İkincisi Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı. Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır. Malatya’nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor. İşte Malatya’nın güneyinden geçecek Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.
Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları 7 binden fazla personelle devam ediyor. Şu ana kadar 481 bin 685 bina incelendi, acil yıkılması gereken 61 bin 722 bina belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı ise 19 bin 917 olarak tespit edildi. İşte Malatya’da acil yıkılması gereken bina ile az ya da hasarsız bina sayılarına ilişkin bilgiler.