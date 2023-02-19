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Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürerken, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki Malatya deprem fay hattı nereden geçiyor? Malatya’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Malatya Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.

16:25 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Malatya deprem fay hattı

Malatya deprem fay hattı

AFAD Başkanı Yunus Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Büyük depremin ardından 6 bin artçı sarsıntı devam ederken, yeni depremler de meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu. Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya zemin en sağlam ilçeler hangileri?

Malatya’yı olası deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay söz konusudur. Birincisi Doğu Anadolu Fay hattı. İkincisi Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı. Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır. Malatya’nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor. İşte Malatya’nın güneyinden geçecek Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.

Malatya deprem risk haritası

Malatya’da acil yıkılacak, az hasarlı bina sayısı kaç?

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları 7 binden fazla personelle devam ediyor. Şu ana kadar 481 bin 685 bina incelendi, acil yıkılması gereken 61 bin 722 bina belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı ise 19 bin 917 olarak tespit edildi. İşte Malatya’da acil yıkılması gereken bina ile az ya da hasarsız bina sayılarına ilişkin bilgiler.

  • İncelenen bina: 32 bin 344
  • Acil yıkılması gereken bina: 8 bin 365
  • Az hasarlı ya da hasarsız bina: 945

#malatya
#malatya deprem
#malatya fay hattı
11 dakika önce
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